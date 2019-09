Dalot em Xangai para recuperar de lesão

Diogo Dalot esteve na China para recuperar de uma lesão no quadril com o fisioterapeuta Eduardo Santos, do Shanghai SIPG.

O lateral-direito do Manchester United chegou a Xangai no dia 29 de agosto e esteve a trabalhar dez dias com o especialista brasileiro, que também tratou Moussa Marega, do FC Porto, na última temporada.

Em declarações reproduzidas no site do clube chinês, o internacional sub-21 português agradeceu a ajuda na recuperação.

"Vim cá por causa do Eduardo. Só vê-lo já me faz sentir mais aliviado. Quero regressar o mais rápido possível ao Manchester United. Agradeço muito a ajuda do Eduardo e do Shanghai SIPG", disse.

Dalot, de apenas 20 anos, chegou ao Manchester United no início da última temporada, na qual somou 23 partidas. Esta época, devido a uma lesão, ainda não foi opção em qualquer partida.