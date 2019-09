Bélgica e Holanda goleiam, Alemanha regressa às vitórias

Bélgica, Alemanha e Holanda venceram, esta segunda-feira, os respetivos jogos de qualificação para o Euro 2020.

Os belgas mantêm o pleno no grupo I, com seis vitórias em seis jogos. A última foi obtida no terreno da Escócia, por 0-4, com golos de Lukaku, Vermaelen, Alderweireld e De Bruyne (que ainda fez três assistências).

O Chipre também venceu, fora, San Marino, por 0-4. Kousoulos marcou dois golos e Papoulis e Artymatas apontaram um "tento", cada. A Rússia recebeu e bateu o Cazaquistão, por 1-0, com golo de Mário Fernandes.

A Bélgica lidera o grupo I, com 18 pontos, seguida da Rússia, com 15. Mais distantes, estão Cazaquistão e Chipre, cada um com sete pontos, e depois a Rússia, com seis. San Marino está em último, sem pontos.

Alemães e holandeses triunfam



A Alemanha lidera o grupo C de apuramento, mas é a Holanda, que na passada sexta-feira venceu, por 2-4, em Hamburgo, que se mostra mais saudável, nesta altura, com oportunidade de chegar ao topo à vista.



Esta segunda-feira, a laranja mecânica goleou, fora, a Estónia, por 0-4. Babel bisou, Depay e Wijnaldum marcaram os outros golos.

A Alemanha venceu, também fora de portas, a Irlanda do Norte, por 0-2. O encontro foi desbloqueado por um golaço de Halstenberg, aos 48 minutos. Gnabry emprestou merecida cor ao placard já nos descontos.

Estes dois resultados deixam o grupo numa situação de equilíbrio. A Alemanha, em primeiro, e a Irlanda, em segundo, lideram com 12 pontos. A três pontos, mas com menos um jogo, está a Holanda. A Bielorrússia está no quarto lugar, com três pontos, e a Estónia em último, com zero.

Polónia treme, mas não cai



A Polónia cedeu um empate sem golos na receção à Áustria e permitiu que os adversários no grupo G recuperassem terreno.

A Macedónia venceu na Letónia, por 0-2, com golos de Pandev e Bardhi.

A Eslovénia recebeu e bateu Israel, por 3-2. Verbic, por duas vezes, e Bezjak marcaram para os eslovenos. Natcho e Zahavi reduziram.

A Polónia continua a liderar o grupo G, com 13 pontos, mas está agora a tiro da Eslovénia, que é segunda classificada, com 11, e da Áustria, que é terceira, com 10. Macedónia e Israel, ambos com oito pontos, também sonham com a classificação. A Letónia é o "bombo da festa": zero pontos.