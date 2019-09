Barcelona, Real Madrid e os "outros". Tetos salariais da Liga espanhola refletem as desigualdades

Barcelona e Real Madrid são as equipas com o teto salarial mais alto da Liga espanhola, cada um com valores que quase duplicam o limite do Atlético de Madrid, que por sua vez mais que dobra o do Sevilha, quarta equipa com maior espaço para salários de jogadores.

Na lista divulgada pelo jornal "Marca", surge o Barça, atual campeão espanhol, em primeiro lugar, com 671,492 milhões de euros. Na temporada passada, o limite dos catalães, que já lideravam a tabela, era de 632,791. O maior aumento pertence ao Real Madrid: dos 566,530 milhões de 2018/19, para os 641,049 desta.

Cada um dos dois gigantes quase dobra o teto salarial do Atlético de Madrid, que está cifrado nos 348,5 milhões de euros. A equipa de João Félix, por seu turno, mais que duplica o orçamento salarial do Sevilha, quarta equipa na lista, que tem um limite de 185,166 milhões de euros.

Um espelho das desigualdades no futebol espanhol, que ainda assim "mergulha" as suas equipas em dinheiro: o Maiorca, último clube da lista, tem um teto salarial de 29,968 milhões de euros.