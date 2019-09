TAP regista "melhor agosto de sempre" com mais 11% de passageiros transportados

A TAP registou este ano “o melhor agosto de sempre” em termos de passageiros transportados, ultrapassando os 1,7 milhões de clientes e crescendo 11,3% face ao mesmo mês de 2018.

Em comunicado, a TAP diz ter transportado mais de 11,3 milhões de clientes desde o início do ano, o que traduz um aumento de 6,7% face a igual período do ano passado.

“A recuperação do mercado brasileiro influenciou o aumento consecutivo no número de passageiros transportados nas rotas do Brasil, que continua a mostrar sinais de recuperação”, refere a companhia, segundo a qual, “depois de um primeiro trimestre com pouca procura (menos 6,9% de passageiros transportados face a igual período do ano anterior), agosto consolida a tendência do aumento da procura deste mercado já observada no segundo trimestre e em julho”.

Depois de em julho ter transportado mais 10,9% de passageiros nas rotas do Brasil, em agosto a subida ultrapassou os 11,2%, o que representa um acréscimo de 17 mil passageiros face a 2018, para um total de 170 mil.

Segundo a companhia, o maior aumento em valor absoluto foi, contudo, na Europa, com mais 79 mil passageiros transportados e uma subida de 8,5% em termos homólogos.

Seguiu-se a América do Norte, com mais 39 mil passageiros e um crescimento de 51,7% (“a maior percentagem de crescimento em relação a igual período do ano passado), sendo que desde janeiro a TAP transportou para Portugal “mais 35 mil passageiros provenientes da América do Norte, que ficaram pelo menos uma noite no país”.

Já nos voos para e de África, a TAP transportou um total de 134 mil passageiros, mais 17,3% em relação ao ano passado.

O mês de agosto foi também o mês em que a transportadora aérea portuguesa transportou mais passageiros nas rotas dos Açores e da Madeira, tendo alcançado os 165 mil passageiros e um aumento de 10% no conjunto das rotas de e para as regiões autónomas.

Quanto às novas rotas inauguradas pela TAP este ano, contribuíram com mais 99 mil passageiros transportados na rede da companhia ao longo de agosto: Na Europa as novas rotas contribuíram com mais 56 mil passageiros, no Atlântico Norte com mais 29 mil e no Médio Oriente (Telavive), com mais nove mil.

Considerando os resultados do segundo trimestre da TAP, verifica-se uma subida de 8,9% no número de passageiros transportados face ao período homólogo, depois do decréscimo de 0,3% do primeiro trimestre.

A TAP voa para 90 destinos em 36 países, operando em média 3.000 voos por semana e dispondo de uma frota de 100 aeronaves.