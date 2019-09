​BCE dá luz verde para Abanca comprar filial em Espanha da CGD

O Abanca recebeu esta segunda-feira 'luz verde' do Banco Central Europeu (BCE) para finalizar a compra da filial em Espanha da Caixa Geral de Depósitos (CGD), anunciou a instituição bancária espanhola.



"O Abanca acaba de receber autorização do Banco Central Europeu (BCE) para a conclusão de compra do Banco Caixa Geral, a entidade através da qual o grupo Caixa Geral de Depósitos opera em Espanha", segundo comunicado publicado pelo banco espanhol.

Segundo o Abanca, esta "autorização permitirá acelerar a fusão entre as duas entidades", tendo uma fonte financeira em Madrid avançado à agência Lusa que a assinatura do contrato de compra e venda entre os dois bancos deverá ter lugar em meados de outubro próximo.

De acordo com o calendário previsto neste projeto a integração informática, jurídica e financeira das duas entidades deverá ser realizada "no primeiro trimestre de 2020", de acordo com o comunicado do Abanca.

A entidade bancária espanhola revela que uma vez concluída a integração do Banco Caixa Geral, o Abanca irá somar um volume de negócios de 7.000 milhões de euros e 131.000 clientes.

O Abanca vai pagar 364 milhões de euros pela compra de 99,79% do Banco Caixa Geral à CGD.

O Governo português aprovou a operação em Conselho de Ministros realizado em novembro do ano passado.