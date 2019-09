Sub-20 derrotam Polónia em jogo de preparação

A seleção nacional de sub-20 derrotou a Polónia, por 0-1, esta segunda-feira, em jogo de preparação, em Wroclaw.

Samuel Costa, assistido por Fábio Vieira, na sequência de um canto, assinou o único golo da partida, aos 57 minutos.

No final do encontro, o selecionador, Filipe Ramos, assumiu-se satisfeito com "um jogo bem disputado".

"Os jogadores demonstraram qualidade, entrega, espírito coletivo. Estou muito satisfeito com o comportamento e o desempenho da equipa", elogiou, citado pelo site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.