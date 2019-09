Selecionador da Lituânia já sabe o que fazer para travar Portugal

O selecionador da Lituânia, Valdas Urbonas, reconheceu grande qualidade a Portugal, esta segunda-feira, mas anunciou estratégia montada para travar os campeões europeus.

"Temos noção que Portugal é uma seleção muito forte, uma das melhores do mundo. Estamos concentrados e a preparar a melhor estratégia para travar Portugal", sublinhou o selecionador lituano, em conferência de imprensa de antevisão da partida de qualificação para o Euro 2020.

Valdas Urbonas está com uma grande dor de cabeça, devido ao elevado número de lesões que assola o plantel da Lituânia. Contudo, já recebeu uma aspirina, na forma de Ernestas Setkus.

Guardião olha para CR7, mas não só



O guarda-redes do Hapoel Be'er Sheva, de Israel, não jogou com a Ucrânia, devido a lesão, mas está pronto para defrontar Portugal e tentar defender os remates de Cristiano Ronaldo.

Setkus sabe do valor do capitão da equipa das quinas, no entanto, garante que a Lituânia não pode focar-se apenas no cinco vezes Bola de Ouro, se quiser tirar pontos a Portugal:

"Todos sabem que o Cristiano Ronaldo é um jogador que trabalhou muito para chegar a este nível. Mas estudámos bem a seleção portuguesa, não nos focámos somente no Cristiano Ronaldo. Portugal tem outras mais-valias. Vamos concentrar-nos na nossa estratégia."