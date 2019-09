Rui Jorge quer "irreverência e inteligência" para vencer na Bielorússia

Rui Jorge, selecionador sub-21, acredita que a chave para a vitória na Bielorússia está na irreverência e inteligência dos seus jogadores. Em conferência de imprensa de antevisão à partida em Minsk, o técnico quer que a sua equipa explora as suas características mais vincadas.

"A irreverência, a qualidade que têm com bola e a inteligência no jogo serão sempre essas as nossas características. Nunca vamos poder fugir muito a isso. Essa é a nossa forma de jogar. Queremos uma equipa que seja eletrizante, para a qual as pessoas olhem e se revejam naquele estilo de jogo. Temos jogadores para o fazer, sempre dentro de uma organização que nos permita ter um bom resultado", disse.

A seleção da Bielorússia venceu Gibraltar por 10-0, e Rui Jorge alerta para um adversário que colocará várias dificuldades.

"É uma seleção que aposta no jogo direto, simples. Para além disso, tem alguma capacidade física. Tivemos oportunidade de ver o jogo com Gibraltar e, muito mais que valorizar os golos, identificámos a forma de jogar e as características. Mesmo sendo uma partida frente a um adversário que não colocou grandes problemas defensivos, retirámos muitas outras coisas desse jogo". explica.

O Bielorrússia-Portugal, a contar para a fase de qualificação para o Europeu de sub-21, está marcado para terça-feira, às 18h00.