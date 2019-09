Relvado sintético pouco importa. Portugal está na Lituânia para "vencer mais uma final"

O relvado sintético pouco importa para o objetivo da seleção nacional de vencer, na terça-feira, em Vilnius, na Lituânia. O selecionador Fernando Santos desvaloriza o facto do Estádio LFF, palco do jogo, não ter relva natural, e acredita que é preciso conquistar os três pontos em "mais uma final" rumo à fase final do Europeu 2020.

"Isto é uma final, não há indiações e meter, ou não meter o pé. Eles têm de jogar e ganhar. Não vamos entrar em especulações do sintético. Vamos fazer o que fizemos nas Ilhas Faroé, que também era sintético. Temos muito respeito pelo adversário, que terão 11 jogadores com muita vontade de mostrar capacidade, e mostrar que conseguem um feito. Um bom resultado contra Portugal é um feito, sempre foi, mais ainda agora", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Portugal apenas precisa de si para vencer o grupo de qualificação para o Europeu 2020, mas precisa vencer todas as partidas. Restam cinco jogos, depois dos três pontos conquistados em Belgrado, na Sérvia: "Queremos acabar em primeiro do grupo, dependemos só de nós. Vencemos a primeira de seis finais, e temos de vencer todas".

O selecionador diz que a seleção da Lituânia está bem analisada pelo departamento de "scouting" da federação: "Observamos várias vezes a Lituânia, já estivemos aqui antes. Sabemos as características dos jogadores e da equipa, e o que fazem nos vários momentos de jogo. Sabemos que são organizados, procuram explorar o ataque rápido e contra-ataque. Podem criar problemas, compete-nos não permitir que cresçam no jogo".

Potenciar CR7 é chave

Ter Cristiano Ronaldo aproxima qualquer equipa da vitória, diz Fernando Santos, que garante que vai sempre tentar potenciar o capitão.

"Ele continua a registar números enormes e vai continuar assim. Quem tem Cristiano Ronaldo vai sempre ter de potenciar o Cristiano Ronaldo. É isso que tentamos fazer, criar condições para fazer o que tão bem faz, que é marcar golos", diz.

Fernando Santos reconhece que "há sempre" erros para corrigir, mas reconhece ser uma missão difícil, face ao pouco tempo de treino, resumindo-se mais à informação teórica do que corrigir no relvado.

"Há sempre aspetos a melhorar, principalmente nas equipas que treinam dois dias de dois em dois meses. Não há dias para melhorar. Hoje não vamos melhorar o que quer que seja no treino. Há que falar com eles, corrigir algumas coias, dizer-lhes o que penso do adversário, passar a mensagem", acrescentou.

Portugal mede forças com a Lituânia, em Vilnius, na terça-feira, às 19h45, jogo com relato na Renascença diretamente do Estádio LFF, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.