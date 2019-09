Palhinha quer chegar à seleção

Palhinha acredita que poderá chegar à seleção. O médio-defensivo de 24 anos reconhece que será um objetivo difícil de cumprir, mas alimenta o sonho de poder um dia envergar a camisola da seleção A.

"É um sonho que vou alimentando. Tenho esse objetivo na carreira, representar o país é das maiores alegrias que um jogador pode ter. Seria um enorme orgulho poder estar dentro desse leque de jogadores. Felizmente temos muitos bons jogadores para a minha posição, mas vejo que um dia poderei ser chamado. Sei que tenho valor para isso. Vou fazer o meu trabalho como até aqui, melhor o que tenho de melhorar, e as coisas vão acontecer naturalmente", disse ao "Record".

O médio de 24 anos está no seu segundo ano de empréstimo no Braga, pelo Sporting, mas Palhinha não pensa, para já, num regresso a Alvalade.

"Estou preocupado em fazer o máximo de jogos possíveis no Braga, fazer uma boa época a nível pessoal e coletivo e no final da época verei o que será melhor para mim. Tenho também a ambição de jogar lá fora, mas agora estou focado em fazer uma boa tem+porada no Braga. No final, verei o que é melhor para mim", adicionou.

Grupo europeu agrada

O Braga vai defrontar o Wolverhampton, Besiktas e Slovan Bratislava na fase de grupos da Liga Europa. Apesar de reconhecer a dificuldade, Palhinha ficou satisfeito com o nível dos adversários.

"Fico feliz, porque queriamos apanhar boas equipas. Temos de estar entre os melhores e fizemos por isso. O Wolves e o Besiktas são equipas conhecidas e com grande prestígio. Sentimos máxima força e confiança por podermos jogar contra eles e mostrar o nosso valor. Queremos continuar na pova, é um dos nossos objetivos seguir em frente", diz.