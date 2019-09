Nélson Semedo falha treino de adaptação ao sintético da Lituânia

Nélson Semedo é a incógnita do momento, na seleção nacional, na antecâmara da visita à Lituânia. O lateral-direito do Barcelona foi o único dos 25 convocados da seleção a não treinar na adaptação ao piso sintético do Estádio LFF, esta segunda-feira.

Semedo sofreu uma lesão no tornozelo direito, na segunda parte da vitória (2-4) sobre a Sérvia, e foi substituído, mas ainda apresenta "muitas queixas", segundo informou Fernando Santos, esta segunda-feira, em conferência de imprensa. O selecionador nacional não deu, contudo, um veredicto sobre a possibilidade de o defesa defrontar a Lituânia, em jogo de qualificação para o Euro 2020.

Durante os 15 minutos iniciais abertos aos jornalistas, foi evidente o foco no aquecimento, com o grupo de 24 jogadores (guarda-redes não incluídos) a ser dividido em dois, para realizar um "meiinho" de ativação.

O Lituânia-Portugal joga-se na terça-feira, às 19h45, em Vilnius. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.