Fonte explica o que a seleção precisa de melhorar

Bolas paradas e displicência. José Fonte, defesa-central da seleção nacional, explica os pontos fracos que a equipa precisa de melhorar para evitar mais dissabores.

"Já vimos os lances dos golos contra a Sérvia. É verdade que principalmente os defesas e o treinar não gostam de sofrer golos, mas no futebol há erros. Se não houvesse, não haveria golos. O mais importante foram os três pontos, já todos vimos os golos sofridos. Temos de ser mais fortes nas bolas paradas e não podemos ser displicentes quando estamos em cima do jogo", disse, em conferência de imprensa.

Fonte é um dos elementos mais experientes do grupo, aos 35 anos, e admite que o papel de líder surge com naturalidade, face à presença de muitos jovens no grupo de trabalho.

"Felizmente na seleção há alguns jogadores com muita experiência. Temos muitos jovens, mas alguns com vasta experiências. Eu sendo um deles, é um papel que surge de forma natural. Sempre tive, mesmo estando o Pepe, ou não. Por ser um dos mais velhos, tento ser mais um a ajudar, e é isso que mostro", adiciona.

O defesa-central, atualmente no Lille, não esconde que o relvado sintético não é uma situação "ideal", mas promete rápida adaptação: "Não vai causar problema. Somos profissionais, jogámos em sintéticos contra as Ilhas Faroé e Andorra e tivemos sucesso. Temos de nos adaptar rápido e isso não é desculpa2.

Portugal mede forças com a Lituânia, em Vilnius, na terça-feira, às 19h45, jogo com relato na Renascença diretamente do Estádio LFF, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.