Cádiz explica nega ao Belenenses. "Não era a equipa ideal para jogar"

Jhonder Cádiz diz que o Belenenses "não era a equipa ideal" para jogar esta temporada. Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, confirmou a Bola Branca que tinha acordo com o Benfica para a cedência do ponta-de-lança venezuelano, que preferiu rumar ao Dijon, do campeonato francês.

"Escolhi o Dijon porque creio que o futebol francês é bom para mim. O português também, mas entendi que o Belenenses não era a equipa ideal para jogar. Também tinha uma oferta muito boa da Turquia, mas o futebol lá não está ao nível de Portugal e França", começa por dizer, em entrevista ao "O Jogo"

O avançado, que assinou contrato com o Benfica até 2024, admite que a vontade do clube era uma cedência ao Belenenses. "O Benfica foi excelente comigo, porque preferiam que fosse para o Belenenses. Conversámos, expliquei o meui ponto de vista e entenderam a minha visão. Tinha de pensar no meu futuro e o Benfica portou-se da melhor maneira comigo".

Afirmação na próxima época

Cádiz não esconde o objetivo de no Benfica na próxima temporada. O ponta-de-lança venezuelano lesionou-se na pré-temporada e não teve muito tempo para mostrar serviço a Bruno Lage.

"Não me arrependo de qualquer decisão. Quando assinei, tinha a expectativa de jogar, Infelizmente sofri uma lesão e não pude mostrar o que valho. A lesão prejudicou-me, é normal que contratem outros jogadores. Vou fazer o meu trabalho para voltar um dia e vestir a camisola do Benfica, algo com que tanto sonho", disse.

O internacional venezuelano assinou pelo Benfica após uma época com dezgolos apontados no Vitória de Setúbal. Ao longo da carreira, Cádiz já passou pelo União da Madeira, Nacional da Madeira e Moreirense. Na pré-época, fez apenas 15 minutos no jogo de apresentação, contra o Anderlecht, antes dese lesionar.