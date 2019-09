André Almeida entre o sonho inglês e a "nega" a Sporting e FC Porto

O regresso à competição e os passos futuros foram temas de conversa numa conversa exclusiva com o capitão do Benfica.

André Almeida esteve, esta segunda feira, na sede do grupo Renascença para uma entrevista, descontraída, nas manhãs da Mega Hits, na qual abordou alguns dos temas que têm marcado a sua carreira no Benfica, mas projetando também o futuro. O capitão das águias, na ausência de Jardel no onze titular, reafirmou a sua vontade de jogar em Inglaterra, apontado "Liverpool e Manchester United" como os clubes preferidos. O médio que nos últimos anos tem ganho estatuto como lateral direito também assegurou que em Portugal "não jogava nos outros rivais", só no Benfica, pelo "carinho" de uma carreira que construiu na Luz.

Já a Bola Branca, André Almeida sublinhou o arranque da nova temporada "com uma lesão muito chata", tendo sido substituído por Nuno Tavares, um esquerdino adaptado à posição e que teve "muito mérito" na forma como "ajudou o Benfica a conquistar vitórias": "É extraordinariamente difícil fazer coisas com tanta competência no lado oposto, no seu primeiro ano de sénior. Impôs-se na equipa principal do campeão nacional. Há que dar muito mérito ao Nuno". "Custa sempre estar do lado de fora, há aquela ansiedade para que tudo corra bem com a equipa. O que interessa é voltar bem para poder ajudar. Felizmente não tenho tido muitas lesões, mas esta foi chata e custou a passar. Agora é fazer de tudo para voltar à melhor forma", explicou, sobre a lesão que o afastou da pré-temporada e primeiros jogos oficiais.

O defesa espera uma época com "muita luta" pelo título, rejeitando que esta se resuma a águias e dragões. Além dos crónicos Benfica, FC Porto e Sporting, há que contar com Braga, Vitória de Guimarães, Rio Ave e com o atual líder da liga o Famalicão, que segundo André Almeida tem estado a "bom nível". No plano internacional, cautela quanto à participação na Liga dos Campeões, "passar a fase de grupos" é a vontade, mas parafraseando o seu timoneiro, Bruno Lage, "dar o máximo em cada treino" para que em competição e no confronto com os adversários "fique mais fácil".