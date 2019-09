Madagáscar. Papa pede por todos os trabalhores e alerta para o trabalho infantil

O Papa pediu, este domingo,a proteção de Deus para os trabalhadores, durante um encontro de oração com os trabalhadores do Estaleiro de Mahatzana, em Madagáscar.

"Em frente desta pedreira britada pelo trabalho do homem: nós Vos pedimos por todos os trabalhadores. Por aqueles que o fazem com as próprias mãos e enorme esforço físico. Preservai os seus corpos do desgaste excessivo: que não lhes falte a ternura e a capacidade de acariciar os seus filhos e jogar com eles. Concedei-lhes o vigor da alma e a saúde do corpo para que não fiquem esmagados pelo peso da sua tarefa", proclamou Francisco.

Nouro momento desta intervanção, o Papa lembrou o flagelo do trabaçho infantil: "Que as nossas crianças não sejam forçadas a trabalhar, possam ir à escola e continuar os seus estudos, e os seus professores consagrem tempo a esta tarefa, sem precisarem doutras atividades para a subsistência diária."

"Deus da justiça, tocai os corações de empresários e dirigentes: que eles provejam a tudo o que é necessário para assegurar a quantos trabalham um salário digno e condições respeitosas da sua dignidade de pessoas humanas."

Francisco está em Madagáscar 30 anos depois da passagem de São João Paulo II pela ilha. Em Madagáscar, um dos países mais pobres do mundo, a maioria da população (75%) vive com menos de dois euros por dia.

Este é o último dia de visita a Madagáscar. Na segunda-feira de manhã, Francisco ruma à Maurícia, o último país da sua 31.ª viagem apostólica.