Madagáscar. "A pobreza não é uma fatalidade", lembra Papa na Cidade da Amizade

O Papa Francisco disse, este domingo, em Madagáscar, que "a pobreza não é uma fatalidade", apontando o exemplo da Cidade da Amizade.

"Vendo os vossos rostos radiantes, dou graças ao Senhor que ouviu o clamor dos pobres e manifestou o seu amor através de sinais palpáveis como a criação desta aldeia", disse o Papa.

Conhecida como “Akamasoa”, a Cidade da Amizade foi fundada, nos arredores da capital do país, há 30 anos por Pedro Opeka, um padre argentido amigo de Francisco. O local abriga milhares de pessoas nas proximidades de uma pedreira e do grande depósito de lixo de Antananarivo.

A ideia do fundador foi dar apoio aos trabalhadores da pedreira de granito, situada mesmo ao lado e, através de um salário simbólico, dar-lhes oportunidade de trazerem as famílias. Hoje, vivem laqui 25 mil pessoas.

"Akamasoa é a expressão da presença de Deus no meio do seu povo pobre; não uma presença esporádica, casual: é a presença de um Deus que decidiu viver e permanecer sempre no meio do seu povo."

"Cada recanto destes bairros, cada escola ou dispensário é um cântico de esperança que recusa e faz calar toda a fatalidade. Digamo-lo com força: a pobreza não é uma fatalidade. De facto, esta aldeia encerra uma longa história de coragem e ajuda mútua. Esta cidade é o resultado de muitos anos de trabalho duro. Na base, encontramos uma fé viva que se traduziu em ações concretas, capazes de 'mover montanhas'", disse Francisco.



Aos jovens de Akamasoa, o Papa quis dirigir uma mensagem em particular: "Nunca desistais perante os efeitos nefastos da pobreza, nunca sucumbais às tentações da vida fácil ou do retraimento em vós mesmos."

"Rezemos para que se difunda, por Madagáscar inteiro e noutras partes do mundo, o esplendor desta luz e possamos alcançar modelos de desenvolvimento que privilegiem a luta contra a pobreza e a exclusão social a partir da confiança, da educação, do trabalho e do empenho que são sempre indispensáveis para a dignidade da pessoa humana", apelou o Papa, a rematar a sua intervenção.



Francisco está em Madagáscar 30 anos depois da passagem de São João Paulo II pela ilha. Em Madagáscar, um dos países mais pobres do mundo, a maioria da população (75%) vive com menos de dois euros por dia.

Este é o último dia de visita a Madagáscar. Na segunda-feira de manhã, Francisco ruma à Maurícia, o último país da sua 31.ª viagem apostólica.