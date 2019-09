Fátima. Bispo das Forças Armadas preside à peregrinação de setembro

O bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério, preside, em Fátima, à Peregrinação Internacional Aniversária de setembro, do ano pastoral com o tema “Tempo de Graça e misericórdia - Dar Graças por Peregrinar em Igreja”, e evoca a dimensão eclesial deste dom que Fátima é para a Igreja e para a humanidade.

D. Rui Manuel Sousa Valério, responsável pelo Ordinariato Castrense em Portugal desde outubro de 2018, é natural da Urqueira, no Concelho de Ourém, e conta no seu percurso com vários anos de serviço junto das forças militares, especificamente na Marinha Portuguesa.



Em março deste ano, o bispo da diocese das Forças Armadas e de Segurança, presidiu à celebração que encerrou a XIII Peregrinação a pé a Fátima das Forças Armadas e de Segurança. Em junho, presidiu à missa da 38ª Peregrinação Militar Nacional, com o tema ‘Procura a Paz e encontrá-la-ás’.



O início da peregrinação tem lugar no dia 12, às 18h30 na Capelinha das Aparições. À noite, haverá a recitação do Rosário, seguida da Procissão das Velas e Missa da Vigília, no Recinto de Oração, às 21h30 e 22h00, respetivamente.

No dia 13 de setembro, o Rosário na Capelinha das Aparições começa pelas 9h00, seguindo-se a Missa às 10h00 no Recinto de Oração. Nesta celebração tem lugar a bênção dos doentes e a procissão do adeus.

Nos serviços do Santuário fizeram-se já anunciar mais de 70 grupos de peregrinos oriundos do Reino Unido, Indonésia, Irlanda, Itália, Coreia do Sul, EUA, Holanda, Polónia, Portugal, Austrália, Brasil, Canadá, China, República Checa, Alemanha, Filipinas, Espanha, França, Eslováquia, Ilhas Reunião e Singapura.

A Peregrinação Internacional Aniversária de setembro, faz memória da quinta aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos. Segundo os testemunhos estima-se que tenham estado na Cova da Iria a 13 de setembro entre 20 a 30 mil peregrinos.