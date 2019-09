Regionalização é aprovada pelo país e rejeitada por Lisboa

Professor

07 set, 2019 5 de Out 13:57

Os taxistas não largam o osso: estão mesmo decididos a criar uma data de empregos para políticos e Jotinhas saídos das Juventudes partidárias e que precisam de poiso para depois fazerem os sindicatos de votos num cacique, como de costume. E não param, mesmo que para isso tenham de retalhar um País de 90000 Km2, insignificante em tamanho e que mais insignificante virá a ser. Ah, é para parar a desertificação do Interior e promover o desenvolvimento sustentado ... deve ser, deve. E por exemplo o Porto, que no mapa vai superintender em Trás-os-Montes, vai mandar reabrir as Escolas, os Centros de Saúde, as agências da CGD, os Correios e todos os serviços públicos que "o Centralismo" de Lisboa, fechou? Mas alguém com 2 dedos de testa, acredita nisto? Ou sequer acredita que o Litoral e as regiões mais ricas, se apressam a abrir mão dos seus recursos para enviar tudo para as regiões mais pobres? Vocês vivem mesmo em Portugal? Isto não passa duma farsa, como muitas outras, apenas para dar emprego a políticos e cobrar mais impostos. Se queriam mesmo ajudar o Interior e tornar o País coeso, nem fechavam os serviços, nem acabavam com os distritos, muito pelo contrário: transferiam para eles, os meios necessários e as capacidades de decisão. Já existiam estruturas e que conheciam o terreno como ninguém. Deram cabo delas para meter este estropício da "Regionalização". Descentralização sim. Regionalização? Os políticos que arranjem outra profissão.