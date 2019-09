Três incêndios ativos em Viseu mobilizam mais de 500 operacionais

Há três incêndios ativos no distrito de Viseu, que mobilizam, no seu conjunto, 564 operacionais, pelas 12h00 deste domingo.

O incêndio mais grave lavra no concelho de Castro Daire e deflagrou durante a madrugada em Moledo. Está a ser combatido por 238 operacionais, 66 meios terrestres e oito meios aéreos. O fogo tem duas frentes ativas.

As chamas também são combatidas noutro ponto do concelho, em Monteiras, estando no local 239 operacionais, 68 meios terrestres e três meios aéreos.

Há ainda um fogo em Cinfães, em Vila de Muros, que mobiliza apenas 87 operacionais e 30 veículos..

Segundo apurou a Renascença junto da Proteção Civil, não há habitações em perigo em qualquer uma das ocorrências.



De acordo com a página da Proteção Civil na Internet, estão neste momento ativos em todo o país sete incêndios, que estão a ser combatidos por mais de meio milhar de bombeiros e 15 meios aéreos.



No distrito de Coimbra, deflagrou na madrugada de domingo um incêndio em Condeixa-a-Nova, na localidade de Casal dos Balaus, que já está em fase de conclusão. O fogo começou cerca das 2h00 e lavrou numa encosta de mato.

