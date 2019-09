Dois incêndios ainda ativos em Viseu, a "evoluir favoravelmente"

Os dois incêndios que lavram desde a madrugada deste domingo em Castro Daire, distrito de Viseu, estão a "evoluir favoravelmente", adiantou fonte da Proteção Civil à Renascença.

Para além disso, o fogo que estava ativo desde a noite de sábado em Vila de Muros, Cinfães, no mesmo distrito, foi dado como dominado.

Os três incêndios mobilizam, no seu conjunto, 555 operacionais, pelas 14h00 deste domingo. Não há habitações em perigo nem feridos em qualquer uma das ocorrências.

O incêndio mais grave no concelho de Castro Daire deflagrou durante a madrugada em Moledo. Está a ser combatido por 243 operacionais, 68 meios terrestres e 10 meios aéreos. O fogo tem duas frentes ativas.

As chamas também são combatidas noutro ponto do concelho, em Monteiras, igualmente com duas frentes ativas. Estão no local 228 operacionais, 68 meios terrestres e um meio aéreos.

De acordo com a página da Proteção Civil na Internet, estão neste momento ativos em todo o país oito incêndios, que estão a ser combatidos por quase 700 operacionais e 17 meios aéreos.



No distrito de Coimbra, deflagrou na madrugada de domingo um incêndio em Condeixa-a-Nova, na localidade de Casal dos Balaus, que está em fase de conclusão. O fogo começou cerca das 2h00 e lavrou numa encosta de mato.

