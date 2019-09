​Trump cancela reunião secreta com talibãs em Camp David

Numa série de mensagens publicada na rede social Twitter, Donald Trump revelou que tinha agendada, para este domingo, uma reunião em Camp David, um retiro presidencial no estado do Maryland.

O encontro de paz com os talibãs foi cancelado depois do ataque de quinta-feira, em Cabul, capital do Afeganistão, que fez 12 mortos, incluindo um soldado norte-americano.

"Que tipo de pessoas matariam tantos para, aparentemente, reforçarem a sua posição nas negociações?", escreveu o Presidente norte-americano.

Para Donald Trump, quem mata 12 pessoas durante uma negociação, "provavelmente, não tem o poder para negociar um acordo relevante" de paz.



No início do mês, o representante especial dos EUA para os esforços de paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, apresentou ao Presidente afegão, Ashraf Ghani, o esboço de acordo com o movimento talibã, que prevê a retirada de militares norte-americanos.



O esboço de acordo prevê que os Estados Unidos retirem parte dos cerca de 10 mil soldados das cinco bases militares no Afeganistão, nos próximos 135 dias, se os talibãs cumprirem os seus compromissos, segundo o representante norte-americano.

Os desenvolvimentos dos últimos dias colocam um ponto de interrogação sobre este plano de paz.