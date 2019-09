Emanuel Duarte conquista Volta a Portugal do Futuro

Emanuel Duarte (LA Alumínios-LA Sport), líder desde o primeiro dia, sagrou-se vencedor da Volta a Portugal do Futuro, competição para ciclistas sub-23. Miguel Salgueiro (Sicasal) conquistou a quarta e última etapa.

A última etapa, de 122,8 quilómetros, com partida e chegada em Portalegre, viu formar-se logo ao sétimo quilómetro uma fuga de 17 elementos, que viria a vingar, apesar de ter mais de 100 quilómetros pela frente.

Salgueiro, que na véspera tinha sido segundo no contrarrelógio, desembaraçou-se dos companheiros de fuga e acabou isolado no regresso a Portalegre, para ganhar em 3:09.06 horas, menos 43 segundos do que dupla da LA Alumínios-LA Sport formada por Gonçalo Leaça, segundo, e Emanuel Duarte, terceiro.

Duarte acabou por ganhar tempo a quase todos, destacando-se nas subidas da serra de S. Mamede e do Cabeço de Mouro. Na geral, deixou Pedro Miguel Lopes (Oliveirense), a 1.10 minutos, e Tiago Leal (Miranda-Mortágua), a 2.00.

Miguel Salgueiro foi o primeiro dos trepadores, Gonçalo Leaça impôs-se por pontos, Pedro Miguel Lopes venceu a classificação da juventude e a Oliveirense triunfou coletivamente.