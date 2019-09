Erasmus interior? É "boa medida" que já o PSD já defendia, garante Rio

O presidente dos sociais-democratas, Rui Rio, considerou este domingo que a criação de um programa Erasmus Interior é uma "boa ideia" que o PSD já apresentou há "meses largos", sendo que o líder do PS, acrescentou, terá "reproduzido bem uma ideia de que gostou".



"Propusemos isso há meses largos atrás, traduzimos isso agora no nosso programa eleitoral, é uma medida que se o PS concorda com ela, só temos de nos regojizar com isso", disse Rui Rio.

O social-democrata falava na Ribeira Grande, na ilha açoriana de São Miguel, após uma reunião com o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita.

"Temos de dar também oportunidade aos jovens portugueses de conhecerem o seu próprio país", acrescentou ainda o líder do PSD.

Questionado sobre a coincidência de PSD e PS defenderem a mesma medida, declarou: "O doutor António Costa terá lido bem o programa do PSD e reproduzido bem uma ideia de que gostou", numa alusão a uma leitura que o líder socialista terá feito erradamente de o PSD querer avançar para um TGV entre Lisboa e Porto.

O secretário-geral do PS, António Costa, disse no sábado querer criar um Erasmus Interior para os jovens portugueses que "só conhecem a país da onda do surf" tenham a oportunidade de conhecer "outros territórios, saberes e espaços", dentro do país.

"Tal como tem sido fundamental na formação da nossa juventude, poderem estar um ou dois semestres no estrangeiro, a aprenderem outras línguas, costumes e outras gentes, é também fundamental que possam ter a oportunidade de conhecer outros territórios, outros saberes e espaços no nosso país", realçou o líder do PS, durante um comício em Vila Real.