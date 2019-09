Santos tropeça, Jesus isolado no Brasileirão

O Santos empata em casa (1-1) diante do Athletico Paranaense e deixa o Flamengo isolado no Brasileirão.

Os visitantes até marcaram primeiro, através de Braian Romero, mas os donos da casa empataram perto do fim por Carlos Sánchez, de penalti.

Graças a este tropeço, a equipa de Jorge Jesus, que derrotou esta jornada 18 o Avaí, é, pela primeira vez, líder isolado do campeonato brasileiro.

O Flamengo soma agora 39 pontos, em 18 jogos, contra 37 do Santos, 33 do Palmeiras (menos um jogo), 32 do Corinthians e 31 do São Paulo.

Quando o técnico português chegou ao Brasil, o Flamengo tinha oito pontos de atraso do líder, que na altura era o Palmeiras.