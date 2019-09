Leclerc dá vitória à Ferrari em casa

Nos outros lugares do pódio em Monza ficaram os dois homens da Mercedes, desta vez com vantagem para Valteri Bottas sobre Lewis Hamilton.

Charles Leclerc, da Ferrari, consegue a segunda vitória consecutiva da temporada e dá vitória à equipa no grande prémio de Fórmula 1 em Itália.

O campeonato continua liderado por Hamilton, agora com 284 pontos, mais 63 do que Botas, segundo, e 99 face ao holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro, enquanto Leclerc subiu a quarto, com 182, ultrapassando o companheiro de equipa, o alemão Sebastian Vettel.

Desde 2010 que a Ferrari não ganhava o Grande Prémio de Itália. É a primeira vez, desde Michael Schumacher, que um piloto estreante da equipa do cavalinho vence em casa.



