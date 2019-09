Vieira promete festejar 38.º título em Cabo Verde

O presidente do Benfica promete que os encarnados vão festejar o 38.º campeonato em Cabo Verde.

Luís Filipe Vieira, de visita ao país, disse esperar que “seja já nesta época”.

“O Benfica assume um compromisso com Cabo Verde, na próxima conquista do 38, e tudo faremos para que seja já nesta época, após os festejos no Marques de Pombal, iremos fretar um avião e trazer a nossa equipa para festejar em Cabo Verde”, referiu.

Vieira disse-se impressionado com o apoio que tem sido demonstrado pelos cabo-verdianos ao clube da Luz. O líder encarnado espera que nesse dia "seja feriado em Cabo Verde e que a cidade da Praia esteja toda vestida de vermelho para receber os heróis" do clube.

“Eles têm que sentir este calor, e de certeza que ao sentirem este calor, dentro do campo não vão esquecer o que é África e principalmente Cabo Verde”, acrescentou.

O ponto alto da visita de Luís Filipe Vieira foi a inauguração da Casa do Benfica na cidade da Praia, com o presidente do Benfica a ser acompanhado pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.