Papa pede aos jovens para não se perderem em ilusões e serem construtores do futuro

A vigília dedicada aos jovens, no Campo Diocesano de Soamandrakizay, em Madagáscar, começou em ambiente de festa, com música e dança. Na sua intervenção, Francisco desafiou-os a não se deixarem encantar por alegrias fáceis e vozes que os querem anestesiar.

Segundo o Papa, podemos extraviar-nos correndo atrás de ilusões que prometem uma “alegria rápida, fácil e imediata”, mas que nos deixam o coração e a alma a meio caminho. “Estas ilusões que nos seduzem, quando somos jovens, com promessas que nos anestesiam, tiram-nos a vitalidade, a alegria, tornam-nos dependentes e fecham-nos num círculo aparentemente sem saída e cheio de amargura. Uma amargura que vos faz exclamar: «É assim! Nada pode mudar e ninguém pode fazer nada por nós».”

Francisco reconhece que as dificuldades do dia a dia são muitas: quando as oportunidades de estudar são escassas; falta trabalho; há precariedade e injustiças sociais. Mas pede aos jovens para não desistirem.

“O Senhor é o primeiro a dizer: Não! Este não é o caminho. O Senhor chama-nos pelo nosso nome e diz-nos: «segue-Me!» Não para nos fazer correr atrás de ilusões, mas para transformar cada um de nós em discípulo-missionário aqui e agora”, afirmou.