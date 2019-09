Papa aos bispos. “Deus desafia-nos a manter o coração e espírito abertos”

“Semeador de paz e de esperança” é o tema escolhido para esta visita. Francisco reuniu-se, este sábado, com os bispos de Madagáscar na Catedral de Andohalo, onde lembrou a difícil a tarefa do pastor.

“Uma terra rica e tanta pobreza; uma cultura e uma sabedoria herdadas dos antepassados, que nos fazem valorizar a vida e a dignidade da pessoa humana, mas temos também de constatar a desigualdade e a corrupção. Nestas circunstâncias, é difícil a tarefa do pastor”, começou por dizer.

Na sua intervenção reconheceu que não faltam motivos de preocupação. “Entre outras coisas, carregais no coração a responsabilidade de velar pela dignidade dos vossos irmãos, que pedem para se construir uma nação cada vez mais solidária e próspera, dotada de instituições sólidas e estáveis”.

Mais à frente sublinhou: “A defesa da pessoa humana é outra dimensão do nosso empenho pastoral”. Por isso “temos um dever particular de proximidade e proteção para com os pobres, os marginalizados e os pequeninos, para com as crianças e as pessoas mais vulneráveis, vítimas de exploração e abusos”.

Segundo o Papa, um pastor que semeia evita de controlar tudo e dá azo às iniciativas.

Para Francisco, toda esta responsabilidade no campo de Deus “deve desafiar-nos a manter o coração e o espírito abertos, esconjurar o medo que nos fecha e vencer a tentação de nos isolarmos”.

“Que o diálogo fraterno entre vós, bem como a partilha dos dons e a colaboração entre as Igrejas particulares do Oceano Índico constitua um caminho de esperança”, disse a terminar o seu discurso, lembrando que os vários desafios pastorais, tais como, a proteção do meio ambiente ou o problema da imigração, requerem para uma “abordagem eficaz, reflexões comuns e uma ampla sinergia de ações”.

O dia termina com uma vigília dedicada aos jovens, no Campo Diocesano de Soamandrakizay, mesmo local que no domingo recebe a Missa presidida por Francisco, com participação prevista de centenas de milhares de pessoas.