Incêndio no concelho da Mealhada mobiliza quase 300 operacionais e nove meios aéreos

Um incêndio que lavra desde as 8h30, com intensidade, no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro, estava a ser combatido, às 13h15 deste sábado, por 285 operacionais, 82 viaturas e nove meios aéreos.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil divulga os números na sua página na Internet, tendo também informado, através da agência Lusa, que as estradas nacionais 336 e 235, que chegaram a estar cortadas, já foram reabertas.



A mesma fonte adiantou que não existem povoações em risco e que o fogo lavra em Vacariça, numa zona de pinhal e eucaliptos, a cerca de cinco quilómetros da vila do Luso.

[Notícia atualizada às 13h15.]