Incêndio na Mealhada está a “deslocar-se para Penacova”

O incêndio que lavra desde as 8h30 deste sábado, com intensidade, no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro, está a “deslocar-se para Penacova”, já no distrito de Coimbra, avançou à Renascença o presidente da câmara do município aveirense.

“O incêndio está a deslocar-se para uma zona próxima de nós, no concelho vizinho de Penacova. Está a ser combatido por muitos homens. O vento acalmou, esperamos que com todos estes fatores e os meios aéreos possamos controlar o fogo no menor espaço de tempo possível. Mas está muito difícil ainda”, sublinhou Guilherme Duarte, o autarca da Mealhada.

O fogo estava a ser combatido, às 16h00 deste sábado, por 312 operacionais, 90 viaturas e cinco meios aéreos, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

A mesma fonte adiantou à Renascença, ao início da tarde, que não existiam povoações em risco e que o fogo lavra em Vacariça, numa zona de pinhal e eucaliptos, a cerca de cinco quilómetros da vila do Luso. As estradas nacionais 336 e 235, que chegaram a estar cortadas, já foram reabertas.

De acordo com Guilherme Duarte, o “abrandamento dos ventos” vai ajudar ao combate, mas prevê-se “uma tarde muito dura de trabalho”.

A página da Autoridade Nacional de Proteção Civil regista ainda mais dois fogos que são considerados ocorrências importantes: em Marco de Canaveses, distrito do Porto (133 operacionais e 37 viaturas), e em Águeda, distrito de Aveiro (124 operacionais, 40 viaturas e um meio aéreo), este último já em fase de resolução.

[Notícia atualizada às 16h00.]