Erramatti tem 73 anos e deu à luz gémeas. "Deus respondeu às nossas orações"

Rute Oliveira

06 set, 2019 23:41

Puro egoísmo pôr duas crianças no mundo e deixá-las à mercê do poder divino, o mesmo que, pelos vistos, não "abençoou" a agora septuagenária. Sendo tão crentes no poder divino, não se compreende o recurso à ciência. Também não se compreende como é que os médicos puderam dar ouvidos a um capricho, porque é disso que se trata. Em momento algum o casal de idosos pensou no futuro das crianças.