Hóquei em patins. Sorteios das competições europeias com vários portugueses

Os clubes portugueses de hóquei em patins já conhecem os adversários da fase de grupos da Liga Europeia.

O Sporting, atual campeão em título da “Champions” sobre rodas, ficou no Grupo A com Reus (Espanha), Amatori Lodi (Itália) e HC Quevert (França).

O FC Porto, campeão nacional, calhou no grupo B, com Noia (Espanha), Monza e Biasca (Suíça) como adversários.

Já o Benfica, no grupo C, vai rivalizar com Barcelona (Espanha), Sarzana (Itália) e SKG Herringen (Alemanha).

Por sua vez, a Oliveirense defronta Forte dei Marmi (Itália), Liceo (Espanha) e Saint-Omer (França).

As jornadas da Liga Europeia serão disputadas a 19 de outubro, 16 de novembro, 14 de dezembro, 18 de janeiro, 15 de fevereiro e 14 de março.

Já na Taça WSE (ex-Taça CERS) estão HC Braga, OC Barcelos e Juventude de Viana.

IGR Remscheld (Alemanha) - HC Braga

OC Barcelos - Genève RHC (Suíça)

RSC Uttigen (Suíça) - Juventude de Viana

1.ª mão: 19-10

2.ª mão: 16-11