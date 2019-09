Carvalhal gostaria de ter mais jogos em Portugal

O treinador do Rio Ave gostava de ter mais competição em Portugal.

"Uma das dificuldades que tenho sentido decorre do facto de estar habituado a uma dinâmica de trabalho que me levava a não ter uma ou das horas de tempo livre. Tinha uma dinâmica de jogo de terça a sábado, não havia muito tempo para celebrar as vitórias ou fazer o luto pelas derrotas. Não estou evidentemente de férias, mas tenho metade do trabalho que tinha porque tenho metade dos jogos”, disse.

Carlos Carvalhal deu o exemplo de Inglaterra. “Em dezembro em Inglaterra há dinheiro e em Portugal também. É o Natal, regressam muitos emigrantes. Estamos aqui para servir, para entreter as pessoas.”

Em conferência de imprensa, Carvalhal fez a antevisão da partida contra o V. Guimarães.

“Estamos a preparar o nosso jogo e a subjugar menos o nosso jogo ao adversário. Temos apresentado uma dinâmica muito boa, principalmente em casa. Fizemos boas exibições, mas este vai ser o jogo mais difícil até agora em casa. Espero um V. Guimarães com uma identidade bem marcada, com uma dinâmica ofensiva forte, forte defensivamente e muito bem organizado. Não esperamos facilidades".