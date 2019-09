O sérvio Nemanja Matic, que passou pelo Benfica, deu os parabéns a Portugal, afirmando que a equipa das quinas mereceu a vitória.

“Portugal foi a melhor equipa, mereceu ganhar. Marcámos dois golos, mas Portugal matou o jogo com o golo do Bernardo. Depois já foi muito difícil. A nossa equipa fez de tudo, fizemos o nosso melhor, mas os nossos erros táticos foram aproveitados para fazerem golo. Parabéns para Portugal”, referiu o médio.

Segundo Matic, “Portugal pode ser a melhor equipa do Mundo”. “Sempre teve grandes equipas, mas nos últimos três ou quatro anos estes jogadores jovens, que jogam em grande nível, fizeram a equipa mais forte”.

O internacional sérvio confessa que a qualificação do seu país para o Euro 2020 está complicado após mais esta derrota. “Vai ser muito difícil, mas vamos lutar até ao fim. A Ucrânia já tem 13 pontos, Portugal tem um jogo a menos que nós, mas temos de lutar até ao fim e vamos ver o que Portugal vai fazer”.

"É muito difícil estar no mesmo grupo" de Portugal



O selecionador da Sérvia considera que “Portugal é uma equipa muito virtuosa e com capacidades extraordinárias“.

“Começámos o jogo de uma forma mais calma e serena, que depois de se foi perdendo à medida que sofremos os golos. Obviamente que tinha sido melhor entrar a ganhar, dava outra confiança, mas não foi assim”, refere Ljubisa Tumbakovic.

O novo técnico sérvio reconhece que a vida não está fácil para a sua seleção tendo em conta o apuramento para o Euro 2020, mas não desiste. “Em termos matemático não está tudo perdido. É muito difícil estar no mesmo grupo com uma seleção como Portugal, mas ainda temos possibilidades e esperamos alcançar bons resultados no futuro”, disse.

A Sérvia soma quatro pontos em quatro jogos. Portugal tem cinco em três jogos. Já a Ucrânia conta com 13 pontos em cinco pontos.

Portugal venceu em Belgrado por 4-2 com golos de William Carvalho, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.