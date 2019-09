Carro de Fórmula 3 faz pirueta no ar. Piloto sai ileso do acidente

Alex Peroni voou literalmente muito alto, este sábado, na Fórmula 3, uma das categorias de acesso à Fórmula 1. Numa das corridas deste fim de semana do Grande Prémio de Itália, em Monza, o carro do piloto da Campos Racing, bateu num corretor e voou contra a barreira de segurança, saindo ileso do acidente.