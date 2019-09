Da Capa à Contracapa

O Brasil hoje

07 set, 2019 • José Pedro Frazão

O “Da Capa à Contracapa” regressa de férias com uma travessia do Atlântico e uma viagem ao Brasil de hoje. Como analisar este período histórico e social, económico e político que vive o país? Que laços nos ligam ao país irmão? A Amazónia também é nossa? Que futuro podemos antever para o pulmão do planeta? No que se se está a tornar afinal o Brasil? Nesta edição ouvimos Fernando Schuler, politólogo, filósofo e colunista, a partir de São Paulo, no Brasil, e a escritora e jornalista brasileira Maria Alice Campos, que vive em Portugal.