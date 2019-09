Nuno Gomes. “É preciso fazer seis pontos"

Nuno Gomes espera que Portugal vença a Sérvia e a Lituânia nos dois jogos da fase de qualificação para o Euro 2020.

"Temos uma dupla jornada em que espero que consigamos regressar às vitórias. É preciso fazer seis pontos, pôr a fasquia alta, para olhar com outro conforto para os outros jogos", disse o antigo avançado.

Segundo o ex-internacional luso, que esteve na Soccerex, Portugal é favorito, mas tem de prová-lo em campo.

"Somos favoritos, mas é preciso provar em campo e retomar o trilho das vitórias. Temos valor em campo para o conseguir", disse.

Já sobre o arranque da liga portuguesa, Nuno Gomes considerou "surpreendente" a prestação do Famalicão até agora.

"Os grandes já perderam jogos neste arranque e tem sido um início atribulado, já com três chicotadas a meu ver prematuras. Depois, temos um surpreendente Famalicão, sobretudo para quem não conhece as pessoas que estão a trabalhar no clube", referiu.