Mochilas, computador, calçado. Tudo pronto para o regresso à escola?

Lembrar que a semanada ou mesada constitui também uma fatia dos gastos, pelo que deve contar com este montante nas contas gerais do orçamento familiar.

Ele são livros, lápis de cor, cadernos, computadores, roupa e sapatos, e depois toda a logística da deslocação e da segurança, que pode incluir passes sociais e até o telemóvel para contactar com as crianças.

No início de cada ano letivo, é costume surgir alguma ansiedade no seio das famílias. Há novos horários a cumprir (e conjugar), há crianças que mudam de escola ou para lá vão pela primeira vez e há, em cima de tudo, uma lista de material escola para comprar.

Os médicos recomendam que o peso de mochila não seja superior a 10% do peso corporal – ou seja, para uma criança que pese 25 quilos, a mochila não deve pesar mais do que 2,5 kg.

A marcação pode estar na sua embalagem, nas instruções de utilização ou na documentação relativa à garantia do produto. É obrigatória e significa que o produto está conforme com os requisitos legais aplicáveis.

A Direção-Geral do Consumidor lembra que, na compra de um computador, tablet, telemóvel ou outro equipamento (como máquinas calculadoras), é importante que exista – de modo visível, legível e indelével – a “ marcação CE ” no próprio equipamento.

Lembre-se : no vestuário para crianças até aos 7 anos não são permitidos cordões localizados na zona do capuz ou do pescoço.

No caso das crianças que começam agora a escola , pode ser importante visitar o local onde vão começar a ir todos os dias antes do começo das aulas. Isto, porque as crianças precisam de alguma previsibilidade na vida e quanto mais elas conhecerem do novo sítio para onde vão melhor. E isso inclui o trajeto casa/escola/casa.

Além disso, é importante que consiga dedicar algum do seu tempo para estar ao lado do seu filho no momento do estudo ou dos trabalhos de casa – tal não significa estudar ou fazer os trabalhos de casa por ele.

Fazer-lhe perguntas, perceber que matéria está a dar, por vezes até improvisar uma aula, em que a criança é o professor são algumas ideias.

Porque todos temos horários e os dos adultos costumam ser cheios e apertados, é importante que, no início do ano letivo, pense na melhor maneira de integrar estes momentos de estudo e acompanhamento do estudo.

Considere ainda a importância de haver momentos de lazer e não juntar no mesmo dia as disciplinas de que eles gostam menos. Ainda que fundamentais até para a concentração, as pausas não devem ser demasiado longas.

Pelos caminhos da internet

Para garantir a utilização da internet com segurança, a Direção-Geral do Consumidor recomenda o seguinte:

Instale no computador uma aplicação para controlo parental, que filtre e bloqueie o acesso a determinados conteúdos indesejados;

Utilize a internet em conjunto com as crianças, nem que seja por curtos períodos de tempo, para de algum modo conhecer as suas habilidades e preferências;

Tenha sempre presente que a participação numa rede social implica a partilha de informação, incluindo fotografias, que em mãos erradas pode ser perigosa. Sensibilize os seus filhos para esta realidade;

Se os seus filhos fizerem parte de uma rede social, ensine-os a dominar as suas funcionalidades, de forma a preservarem sempre a sua privacidade e segurança.

A oferta de serviços online de apoio ao estudo é cada vez maior e diversificada. É, por isso, cada vez maior a tendência a recorrer a este tipo de ferramentas.

De acordo com um estudo da Cetelem, as plataformas disponibilizadas pelas escolas são as mais utilizadas pelos estudantes (23%), com especial destaque pelos inquiridos do 3º ciclo e no ensino secundário (35% e 40%, respetivamente).

Surgem depois as plataformas das editoras/manuais escolares, os vídeos online (ambos com 18%) e as redes sociais (17%).