Bélgica. Rainha Matilde estreia-se na televisão

A rainha Matilde da Bélgica vai participar numa nova rubrica televisiva, com sete partes, sobre crianças e música, inserida no programa “Merci voor de muziek” (Obrigado pela música), do canal público VRT.

Para além da nova rubrica, a rainha belga surge ainda no documentário “Profissão: rainha”, da estação televisiva alemã ZDF.

O documentário relata o dia a dia de três rainhas europeias do século XXI: Matilde da Bélgica, Letizia de Espanha e Máxima da Holanda.

“Merci voor de muziek” é produzido pela emissora pública flamenga VRT e apresentado pelos cantores Bart Peeters e Nora Gharib.

Durante o programa, a rainha vai receber jovens no palácio real de Bruxelas. Os participantes incluem dois acordeonistas, um violoncelista, um percussionista de congas, um harpista, um pianista, um rapper e dois cantores.

O canal explica que a rainha tem um longo interesse pela educação musical dos mais novos.

A sua instituição de caridade, a Fundação Rainha Matilde, apoiou vários projetos ao longo dos anos que remetem para este tema, como é o caso do Music Connects, na origem da nova rubrica.

"A música permite que os jovens aprendam sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o seu lugar na sociedade", disse a rainha ao jornal The Brussels Times.

"Independentemente de serem músicas pop, bandas de música ou obras clássicas. Estou convencida de que a música pode realmente ajudar os jovens a começar a vida. Nas nossas conversas, vi como é importante para eles partilharem a sua música. "

A série “Merci voor de muziek” estreou na noite de quinta-feira.