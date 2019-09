Battaglia, Jesé e Bolasie titulares na vitória do Sporting sobre o V. Setúbal

Bolasie e Jesé foram reforços de verão de última hora (contratados, por empréstimo, no último dia de mercado) e saltaram logo para o primeiro onze inicial de Leonel Pontes, treinador interino do Sporting.

Rodrigo Battaglia, Yannick Bolasie e Jesé Rodríguez foram titulares na vitória do Sporting sobre o Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo-treino, esta sexta-feira.

Uma estreia e três lesionados



Flavio Nazinho, dos sub-17, foi chamado pela primeira vez aos trabalhos da equipa principal do Sporting. Leonel Pontes, sucessor de Marcel Keizer, não pôde contar com Jovane Cabral e Stefan Ristovski, que fizeram tratamento e treino condicionado no relvado.

No boletim clínico verde e branco, consta também o nome do reforço Fernando, que realizou trabalho de ginásio, estando incluído num programa de correcção de desequilíbrios musculares.

A equipa do Sporting vai estar de folga durante o fim-de-semana. O próximo treino está marcado para segunda-feira.