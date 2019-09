Papa em Moçambique. “Nenhum país tem futuro se o que o une é a vingança e o ódio”

O Papa Francisco terminou a sua visita a Moçambique com um apelo forte e realista pela reconciliação nacional, partindo do mandato de Cristo para “amar os inimigos”.

Moçambique e os moçambicanos, sublinhou Francisco, têm “direito à paz”, mas para isso é necessário abandonar as pretensões da violência.

“Nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos ou uma etnia e menos ainda um país tem futuro, se o motor que os une, congrega e cobre as diferenças é a vingança e o ódio”, disse, perante 80 mil fiéis que, apesar da chuva, o acolheram com cânticos e muita alegria.

“Muitos de vós podem ainda contar, em primeira pessoa, histórias de violência, ódio e discórdias; alguns, em sua própria carne; outros, de alguém conhecido que já cá não está; e outros ainda pelo temor de que feridas do passado se repitam e tentem apagar o caminho de paz já percorrido, como em Cabo Delgado”, afirmou Francisco – fazendo assim a primeira referência aos ataques, que são apontados por alguns como de natureza jihadista, mas assumem ainda contornos pouco claros – sublinhando ainda que o apelo de Jesus para perdoar e amar o inimigo é realista e para ser levado à letra.

“Jesus não é um idealista, que ignora a realidade; está a falar do inimigo concreto, do inimigo real”, explicou, “aquele que nos odeia, expulsa, insulta e rejeita como infame”.

E o amor a que os cristãos são desafiados também não é uma coisa vaga e fácil. “É muito mais do que ignorar a pessoa que nos prejudicou ou esforçar-se por que não se cruzem as nossas vidas: é um mandato que visa uma benevolência ativa, desinteressada e extraordinária para com aqueles que nos feriram. Mas Jesus não fica por aí; pede-nos também que os abençoemos e rezemos por eles; isto é, que o nosso falar deles seja um bendizer, gerador de vida e não de morte, que pronunciemos os seus nomes não para insulto ou vingança, mas para inaugurar um novo vínculo que leve à paz. Alta é a medida que o Mestre nos propõe!”

O caminho da paz, insiste Francisco, passa por evitar o caminho da vingança e guerra. “Há outro caminho possível, porque é crucial não esquecer que os nossos povos têm direito à paz. Vós tendes direito à paz.”

Ainda durante a sua homilia o Papa apontou um dedo a quem boicota o desenvolvimento do país através da corrupção e outro aos que o boicotam de fora, a troco de promessas de ajuda externa. “Moçambique possui um território cheio de riquezas naturais e culturais, mas paradoxalmente com uma quantidade enorme da sua população abaixo do nível de pobreza. E por vezes parece que aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar, têm outros interesses. E é triste quando isto se verifica entre irmãos da mesma terra, que se deixam corromper; é muito perigoso aceitar que este seja o preço que temos de pagar pela ajuda externa.”