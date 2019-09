🔴 Em direto. Papa Francisco celebra missa com 80 mil fiéis em Moçambique

A 31.ª viagem do pontificado do Papa Francisco tem o tema da “paz e reconciliação” como fio condutor. É uma intensa visita de sete dias, que inclui 15 discursos em três países.

É a segunda vez que Francisco visita África sub-sahariana. A primeira foi em 2015, ao Quénia, Uganda e República Centro africana. O Papa também já visitou o Egito e Marrocos.

Desta vez, a sua opção inclui Moçambique, Madagascar e Maurícias - três países da periferia, a braços com a consolidação da paz, do encontro de culturas, do diálogo inter-religioso e com problemas que resultam de catástrofes naturais e inundações.

De acordo com o censo geral da população moçambicana de 2017, a religião católica é seguida por 26% da população, o maior grupo, o Islão representa 18%, a religião zione 15%, evangélicos/pentecostais 14% e anglicanos cerca de 1%.