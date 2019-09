Marchesín estreou-se a titular na Argentina. "Tenho de continuar a fazer as coisas bem no FC Porto"

Agustín Marchesín reconhece que a transferência do América, do México, para o FC Porto representou um grande salto na carreira e que as boas prestações o ajudaram a ter uma oportunidade na seleção argentina.

Marchesín foi titular no nulo da Argentina frente ao Chile, esta sexta-feira, algo que aconteceu pela primeira vez na sua carreira. No final da partida, não escondeu a emoção.

"É um orgulho muito grande. Lutava há muito tempo pela oportunidade e agradeço ao corpo técnico pela oportunidade que me deu. Agora, tenho de fazer bem as coisas no meu clube, para que continuem a dar-me oportunidades", referiu o guarda-redes, após o amigável.

No FC Porto, o guarda-redes está "muito bem" e a fazer grandes exibições: "Estou muito bem. Estou muito contente com o salto na minha carreira. Trataram-me muito bem desde que cheguei ao clube. Estou a aproveitar a oportunidade que me estão a dar."

Sobre a partida, que terminou sem golos, também por "culpa" de uma boa exibição de Marchesín, o guardião portista mostrou-se satisfeito.

"Os jogos com o Chile são duros, são clássicos. Obviamente, queríamos ganhar, mas fizemos um bom jogo, mesmo com vários jogadores novos. Estou contente com o rendimento de todos", afirmou Marchesín.