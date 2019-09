Lopetegui tentou contratar Gudelj quando treinava o FC Porto

Julen Lopetegui tentou contratar Nemanja Gudelj, que na última época jogou no Sporting, quando era treinador do FC Porto.

O médio sérvio reforçou, esta temporada, o Sevilha, que o espanhol agora treina, mas pelos vistos era desejo antigo. Em entrevista ao jornal "El Desmarque", Lopetegui contou que acompanha Gudelj há muito tempo.

"Conhecia o Gudelj desde o período na Holanda, antes de jogar no Ajax. Também o quis contratar para o FC Porto. Depois da China, fez uma boa temporada no Sporting e tanto Monchi [diretor desportivo do Sevilha] como eu tínhamos uma ideia clara de que seria uma boa solução para nos ajudar no centro do terreno", revelou o técnico basco.

Um menino do FC Porto e outro da seleção portuguesa



Lopetegui também falou de Óliver Torres, que levou para o FC Porto na sua primeira época e, agora, contratou aos dragões para o Sevilha:

"Conheço muito bem o Óliver, fui eu que o levei para o FC Porto. É um miúdo com muita qualidade, muita disciplina e muito trabalho. É um bom jogador para nos ajudar e estou certo de que vai ter um bom ano."

A provar que conhece bem o mercado português, Lopetegui também levou para o Sevilha o extremo Rony Lopes, que estava no Mónaco. O técnico acredita que o internacional português vai fazer uma boa época.

"É canhoto. Associa-se bem com o jogo, com o golo e com o trabalho. No ano passado, tal como a sua equipa, não teve um bom ano, mas há dois anos esteve muito bem. Estamos convencidos de que se vai colocar ao nível dos restantes jogadores", sublinhou.