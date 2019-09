Diogo Queirós: "Para o ano vou estar no FC Porto outra vez"

Diogo Queirós acredita que, na próxima temporada, vai regressar ao FC Porto, após empréstimo aos belgas do Mouscron, para lutar por um lugar na equipa principal.

O central, de 20 anos, deixou boas impressões na estreia pelo Mouscron e, na quinta-feira, foi capitão marcou um dos golos da vitória, por 4-0, da seleção de sub-21 de Portugal frente a Gibraltar. No final da partida, assumiu a ambição de voltar ao Dragão e conquistar o seu espaço.

"Todos os anos servem para me afirmar, tento sempre mostrar o meu valor e melhorar a cada dia que passa. Este ano não vai ser exceção. Tenho um ano de empréstimo, para o ano vou estar no FC Porto outra vez para tentar um lugar", sublinhou Diogo Queirós, no final do encontro.

Os sub-21 defrontaram o Gibraltar em jogo de qualificação para o Euro 2021. Diogo Queirós assumiu ter sido "uma honra ser capitão".

A goleada soube bem, mas o central não se fia: "Sabíamos que Gibraltar tinha muitas dificuldades. Conseguimos implementar em campo as coisas que o mister nos transmitiu, acho que foi um resultado positivo, mas vamos continuar a melhorar. Sabemos que os jogos daqui para a frente vão ser mais complicados e temos de estar preparados para isso."