Alavés esclarece Waris. "Nunca chegou a assinar contrato"

Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente do Alavés, esclareceu o fracasso na contratação de Majeed Waris, ao FC Porto. Em declarações à "Marca", o representante do emblema espanhol garante que a questão salarial não foi um entrave ao negócio.

"A não realização do negócio do Waris não se prendeu com um problema salarial, mas um processo na assinatura do contrato que não se chegou a materializar. Havia massa salarial suficiente para poder contratá-lo. Tivemos outros jogadores que realizaram os exames médicos e depois não ficaram. A única diferença com o Waris é que se soube que ele estava cá. Mas nunca chegou a assinar contrato", disse.

Waris esteve prestes a trocar o FC Porto pelo Alavés, mas os dois emblemas não terão chegado a acordo.

O ganês chegou aos dragões em 2017, por empréstimo do Lorient. Fez oito partidas, sagrou-se campeão nacional, e foi emprestado ao Nantes, onde apontou sete golos em 38 jogos. Sem perspetiva de integração no plantel principal, Waris poderá ficar na equipa B, pelo menos, até janeiro.