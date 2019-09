Regresso de Capucho ao PSD chumbado por Concelhia de Cascais

A Concelhia de Cascais do PSD deu na quinta-feira parecer desfavorável, por unanimidade, à admissão de António Capucho naquela secção, confirmou o presidente deste órgão partidário, Manuel Basílio de Castro.

A posição da Comissão Política foi manifestada numa moção votada durante uma reunião realizada esta noite e cuja redação final será divulgada na sexta-feira. A votação decorreu por voto secreto entre os 18 elementos presentes.

“Formalmente ainda não recebemos a parte da informação escrita do pedido de inscrição. Só quando ele chegar é que podemos responder por escrito. No entanto, a Comissão Política já tomou posição”, explicou o líder da concelhia.

Questionado sobre a possibilidade de António Capucho poder apresentar um pedido de admissão noutra secção do PSD, Manuel Basílio de Castro afirmou ser possível: “Pode apresentar a admissão em qualquer outro ponto do país e depois segue os mesmos preceitos”.

Primeiro pronuncia-se a comissão política da respetiva secção, depois o processo segue para os órgãos centrais, podendo haver recurso para o conselho jurisdicional e para os órgãos nacionais do partido. A aprovação da moção define as razões que fundamentam o parecer desfavorável.

António Capucho escusou-se a comentar a decisão da Concelhia de Cascais até falar com o presidente do PSD, Rui Rio. “Para já não comento, porque ainda não falei com o presidente do partido. Nos termos estatutários posso candidatar-me em qualquer secção do país, mas não tomei qualquer decisão. Por uma questão de ética, não comento até falar com o presidente [Rui Rio]”, declarou.

Horas antes, questionado durante o frente a frente com Assunção Cristas, na SIC, sobre o eventual regresso de António Capucho ao PSD, o Presidente social-democrata, Rui Rio, considerou injusta a forma como António Capucho foi expulso do partido, ressalvando, porém, que não está de acordo com “muitas coisas” que o mesmo fez.

Ainda assim, Rio garante que se cortasse relações com tudo aquilo que discorda, “já não falava com ninguém”.

Esta semana, o PSD anunciou que António Capucho vai regressar ao partido, referindo-se ao ex-presidente da Câmara de Cascais como um “militante histórico” que ajudou a fundar o PSD, em 1974, tendo a nova ficha de militante dado entrada na sede social-democrata.