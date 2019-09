Jerónimo abre "Festa do Avante!" esta sexta-feira

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, abre esta sexta-feira a Festa do Avante!, a ‘rentrée’ comunista, que se prolonga ao longo de três dias, com uma programação cultural que inclui espetáculos musicais em 10 palcos, na Atalaia, Seixal.

A abertura da 43.ª edição da Festa do Avante! está marcada para as 19h00, com uma intervenção de Jerónimo de Sousa junto ao Pavilhão Central, realizando-se o tradicional concerto de música clássica no palco 25 de Abril, pelas 22h00, este ano pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa, dirigida pelo maestro Vasco Pearce de Azevedo, com o tema “Do Romantismo ao Modernismo”.

A um mês das eleições legislativas de 06 de outubro, o evento que marca a ‘rentrée’ comunista inclui música nos 10 palcos distribuídos pela Quinta do Cabo, além de cinema, teatro, programação infantil e desportiva, e meia centena de debates.

A festa comunista, da qual são abolidos talheres e pratos de plástico descartáveis, tem o seu momento alto político com o comício de domingo, em que intervêm o líder Jerónimo de Sousa, Alma Rivera da Juventude Comunista e Manuel Rodrigues, diretor do jornal Avante!.

O concerto dos Moonspell com Paulo Bragança, os Clã com Samuel Úria, Blind Zero, Bonga, ThE SPiLL, Delvon Lamarr Organ Trio e Mafalda Veiga, com Ana Bacalhau, são alguns destaques musicais do evento.

O programa cultural da Festa do Avante! inclui ainda artistas como Anarchicks, Cais Sodré Funk Connection, Canções de Roda, Celina da Piedade, com João Gil, César Cardoso Quarteto, com Julian Arguelles, Expensive Soul e Fast Eddie Nelson, Joana Amendoeira e Pedro Moutinho.