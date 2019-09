Onda de calor em Portugal deve prolongar-se pelo menos até à próxima semana

As altas temperaturas que se têm registado nos últimos dias vão continuar na próxima semana. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a onda de calor que já regista no Alentejo e estende-se agora aos distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal.

Com o calor elevado a manter-se desde o início do mês e como "esta situação meteorológica é estável", o IPMA explica que "os valores previstos da temperatura máxima estão a contribuir" para que os distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal "entrem também em onda de calor".

Uma onda de calor ocorre quando, durante pelo menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior a cinco graus centígrados face ao valor médio diário nesse período numa determinada zona.

A temperatura máxima tem variado entre os 30 e os 35 graus centígrados em Portugal, mas chegou já aos 40 graus na quarta-feira em Alvega (Abrantes) e Évora, segundo os dados recolhidos pelas estações meteorológicas do IPMA.

O IPMA explica ainda que a situação meteorológica justifica-se pelo fluxo de ar de leste criado pela conjugação de dois fatores meteorológicos: um anticiclone localizado a noroeste dos Açores - que se estende "em crista" para o noroeste de França (região da Bretanha) - e "um vale depressionário" situado entre a Península Ibérica e Marrocos.