Incêndios em Aveiro. Cerca de 60 pessoas retiradas de aldeias, instituição e acampamento

As chamas obrigaram ao corte de circulação ou condicionamento de várias estradas. No entanto, nas últimas horas, regista-se uma melhoria da situação.

“O grande inimigo tem sido o vento que tem feito várias projeções. Os meios são suficientes, só que tendo em conta as várias projeções é difícil, em tempo útil, mudar esses meios”, explica António Loureiro.

Momentos mais tarde, foram retiradas mais 20 pessoas de um alojamento local situado em Loure, no concelho de Albergaria, e já durante a manhã, há várias outras situações. A mais complexa parece estar em São Marcos, uma pequena localidade do concelho de Albergaria, onde está nesta altura em curso a evacuação de um canil que terá algumas centenas de animais.

Depois na aldeia de Serem de Cima, na zona de Machigata do Vouga, já no concelho de Águeda, foram retiradas cinco pessoas de quatro habitações, por volta das 6h00.

Em declarações à Renascença , o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, disse que também foi evacuado “um acampamento, com 18 crianças e quatro mães”.

As chamas deflagraram há já mais de 24 horas. A Renascença sabe que, na madrugada desta sexta-feira realizaram-se as primeiras evacuações, com a retirada de 19 crianças e três adultos do centro de acolhimento temporário “O Aconchego”, em Albergaria-a-Velha.

Os incêndios que ainda lavram no distrito de Aveiro, em Albergaria-a-Velha e Águeda, já obrigaram à retirada de cerca de 60 pessoas de várias localidades.

A A25, que liga Aveiro a Viseu, já foi reaberta nos dois sentidos e o IC2, que esteve cortado entre Albergaria e Campolinho, também já está nesta altura circulável.

Tanto numa via como na outra já se circula sem restrições, devido ao muito fumo existente. As autoridades recomedam, por isso, que a velocidade seja moderada, não só por causa do fumo baixo e vento, mas também porque há muitas viaturas de bombeiros e de socorro a circular.

Na A1 já se circula sem restrições no sentido Sul/Norte, mas no sentido contrário continua cortado entre os nós de Albergaria e Aveiro-Sul. Neste caso, as alternativas são a A17 e a A29.

Também por causa dos incêndios, e ainda no distrito de Aveiro, estão também cortadas as estradas nacionais 16-2 e 320-2, ambas paralelas à A1, e ainda a nacional 16 em Albergaria.

No mesmo distrito de Aveiro, há ainda várias estradas municipais e locais cortadas.

Mais a norte, já no distrito do Porto, por causa de um incêndio que lavra em Baião, registam-se problemas na estrada nacional 101 que liga Mesão Frio a Amarante. A via não está cortada, mas muito condicionada.

[notícia atualizada às 14h25]